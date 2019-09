Verunglückter Dachdecker vom Dach gerettet

Der 36-Jährige war gegen 12.00 Uhr zusammen mit einem Kollegen damit beschäftigt, am Neubau eines Einfamilienwohnhauses im Mehlgrund Vorbereitungen dafür zu treffen, das Dach mit Ziegeln einzudecken. Dabei verlor der Mann dabei offenbar das Gleichgewicht und rutschte einige Meter ab. Dabei blieb er mit einem Fuß in den vorher montierten Dachlatten hängen und zog sich eine Beinfraktur zu. Die Bauherrin und der Arbeitskollege wurden sofort auf den Vorfall aufmerksam und setzten einen Notruf ab.

Abtransport mit Drehleiter

Aufgrund der Beinfraktur und damit verbundener stärkster Schmerzen war es dem Verunglückten nicht möglich, selbstständig vom Dach zu gelangen. Ein Notfallsanitäter, ein Rettungssanitäter und ein Auszubildender stiegen deshalb mit der gesamten Notfallausrüstung übers Treppenhaus und eine Terrassentür hinaus aufs Baugerüst, gelangten von dort die letzten Meter aufs Dach zu dem Verletzten und begannen mit der medizinischen Erstversorgung. Dabei wurde sofort klar, dass ein Abtransport des 36-Jährigen nach unten ohne weitere technische Hilfe nicht möglich sein wird.

Bein gebrochen

Deshalb wurde die Feuerwehr mit einer Drehleiter angefordert. Ebenso ein Rettungshubschrauber, weil mögliche Verletzungen an der Wirbelsäule zunächst nicht sicher auszuschließen waren. Der Schwerverletzte wurde dann mit der Drehleiter nach unten auf den Boden gefahren, in den Rettungswagen umgeladen und in eine Klinik gefahren.