Eine Woche nach Unfall: Verunglückte Eisbach-Surferin gestorben

Die 33-jährige Surferin, die letzte Woche an der Münchner Surfwelle am Eisbach verunglückte, ist tot. Sie starb eine Woche nach dem Unfall am Mittwochabend.

Die Münchnerin war bei einem Surfritt ins Wasser gestürzt. Sie verhakte sich dabei mit ihrer Sicherungsleine am Grund des Eisbachs und wurde von der starken Strömung immer wieder unter Wasser gezogen. Spezialkräfte der Feuerwehr befreiten sie aus den eisigen Fluten. Sie kam in kritischem Zustand in eine Klinik. In den vergangenen Tagen hieß es, ihr Zustand hätte sich stabilisiert. Die Stadt hatte die Welle nach dem Unfall gesperrt.

Friedlich eingeschlafen im Beisein von Familie und Freunden

Die Angehörigen ließen über ihren Rechtsanwalt mitteilen, dass die 33-Jährige im Beisein von Familie und engen Freunden friedlich eingeschlafen sei. Sie bitten darum, die Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen und ihrer Angehörigen zu wahren. Auch von Kontaktaufnahmen mit den Angehörigen bitten sie abzusehen.

Unfall oder Körperverletzung? Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Nach Angaben eines Sprechers des Münchner Polizeipräsidiums werden alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Sollte jemand einen Gegenstand in den Eisbach geworfen haben, an dem sich dann die Leine der Surferin verhakt hat, käme etwa der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung infrage. Es könne sich aber auch um einen reinen Unfall handeln.

Die sogenannte Eisbachwelle neben dem Haus der Kunst im Englischen Garten ist ein Hotspot der Szene. Seit dem Unfall ist sie gesperrt und es gibt Diskussionen in der Stadt, wie mit der Welle in Zukunft umgegangen werden soll.