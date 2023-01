Verunglimpfung von Sinti und Roma? Wirbel um Integrationsräte

Es geht um Facebook-Posts aus den Jahren 2013 bis 2017. "Bitte verstehen Sie, dass es für mich einfacher ist, 'Zigeuner' zu schreiben statt 'Arbeitslose der Roma-Ethnie mit Vorstrafen'", postete CSU-Mitglied Ionela van Rees-Zota. Auch ihre Kollegin im Integrationsrat, Galina Condrea – sie ist nicht in der CSU – hatte in Posts in dem sozialen Netzwerk den Begriff "Zigeuner" verwendet. Die Nürnberger Stadtratsfraktion "Die Linke" fordert deshalb in einem Schreiben an Oberbürgermeister Marcus König (CSU), das dem BR vorliegt, den Rückzug der beiden aus dem Integrationsrat.

Nürnberger CSU-Mitglieder entschuldigen sich für Posts

Am Rande einer Sitzung zur Vorstandswahl des Nürnberger Integrationsrats entschuldigten sich die beiden am Donnerstag öffentlich für ihre Äußerungen. Im BR-Interview erklärte van Rees-Zota – sie ist Leiterin des Deutsch-Rumänischen Kulturzentrums Nürnberg sowie seit 2019 Mitglied der CSU – dass die Verwendung des Begriffs "Zigeuner" in Rumänien auch heutzutage noch normal sei. Sie habe den Post deshalb gelöscht, weil aus "einer kleinen Mücke ein Elefant gemacht" worden sei.

"Ich bin 100 Prozent für die Roma in Nürnberg. Ich kämpfe hier seit zehn Jahren für sie." Integrationsrätin Ionela van Rees-Zota

"Krasser" Fall: Mitglieder sollen Integrationsrat verlassen

Die Partei "Die Linke" in Nürnberg sieht den Vorfall etwas anders. Linken-Stadtrat Titus Schüller sagte im Gespräch mit dem BR, dass die Posts in der Community der Sinti und Roma Thema gewesen seien. "Sobald uns so etwas zu Ohren kommt, in dem Fall sogar schriftlich, ist es unsere Aufgabe als Stadträte, darauf einen Blick zu werfen", so Schüller. In diesem "krassen" Fall müsse man entsprechende Konsequenzen fordern.

Schüller stellte jedoch auch klar, dass er sich nicht an dem Begriff "Zigeuner" aufhänge – sondern vielmehr daran, dass Zigeuner oder Sinti und Roma insgesamt als kriminell bezeichnet würden. Zum Hintergrund: Galina Condrea soll auf Facebook den Satz "Zigeuner klauen sogar Fernseher aus Krankenhäusern" gepostet haben. Zu den Vorwürfen der Linken äußern wollte sie sich nicht.

Keine Konsequenzen nach Forderungen von "Die Linke"

Van Rees-Zota betonte unterdessen, dass sie sich trotz der Forderung der Linken nicht aus dem Integrationsrat zurückziehen wolle. Auf BR-Anfrage hieß es von CSU-Bezirksgeschäftsführer Peter Jochum am Freitag, dass van Rees-Zota keine parteiinternen Konsequenzen drohen.