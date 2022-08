Vertrocknete Wiesen in Franken: zu wenig Futter für Schafe

"Wie in der afrikanischen Steppe", klagt Robert Lechner und blickt über die vertrocknete Weide. Eine goldgelbe Fläche erstreckt sich über hunderte Meter. Lange, dünne Stängel haben seine Schafe stehen lassen. Nur wenige in Reihen gepflanzte Bäume erinnern mit ihren grünen Blättern an eine ehemals fruchtbare Landschaft. Doch diese Steppenlandschaft ist nicht irgendwo in Afrika, sie ist ganz nah, nur wenige Kilometer oberhalb seines Hofes bei Markt Berolzheim in Mittelfranken. Vor wenigen Tagen haben rund 900 Schafe noch auf dieser Weide gegrast, sagt der Schäfer. Jetzt ist sie komplett vertrocknet. Für seine Schafe ist hier nichts mehr zu holen.

Schäfer erklärt: So trocken war es noch nie

Normalerweise grasen seine Tiere bis in den Oktober hinein dort auf einem ehemaligen Militärgelände bei Heidenheim. Doch jetzt lässt er sie rund um den Hof in Markt Berolzheim das Wenige fressen, was von den Wiesen noch übrig ist. Robert Lechner lebt schon immer in seiner Heimat Markt Berolzheim. Der Schäferberuf ist eine alte Familientradition. 300 Jahre lang hütet die Familie Lechner schon Schafe im Ort. Vor gut drei Jahrzehnten hat der Mittelfranke die Herde von seinem Vater übernommen. Doch an einen Sommer mit diesem Ausmaß an Trockenheit kann er sich nicht erinnern: "Es war im Jahr 2003 trocken und es war auch im Jahr 2019 trocken, aber nicht so wie jetzt."

Ein ganzer Wasserwagen pro Tag für die Schafe

Damit die Tiere von Robert Lechner jetzt noch satt werden, lässt er sie in der Nähe seines Hofes fressen. Die trächtigen Schafe hat er im Stall untergebracht. Sie brauchen reichhaltiges Futter. Für die anderen 700 Tiere sucht er Weideplätze rund um Hof. Auf diesen Wiesen wachsen eigentlich die Futtervorräte für den Winter. Ein einziges Mal konnte er in diesem Jahr hier Gras mähen. Seitdem fiel kein Regen mehr. Die Schafe bekommen jetzt die Reste von dem, was seitdem nachgewachsen ist. Es ist nicht viel, und es sind weitgehend verdorrte Stängel. Normalerweise nehmen Schafe Flüssigkeit über das saftige Futter auf. Jetzt aber muss Robert Lechner das Wasser mit einem Wagen zu seinen Tieren bringen. Bis zu 7.000 Liter füllt er täglich für seine Herde ab.

Nur rund zehn Liter Regen seit Ende Mai

Der ausbleibende Regen macht den Landwirten Sorgen. "Seit Ende Mai haben wir hier gerade mal zehn Liter Niederschlag gehabt", sagt Robert Lechner. Einmal habe es einen Liter geregnet, dann wieder einen halben. "Das ist praktisch nichts." Und der Wetterbericht bringt für ihn keine guten Nachrichten. "Jeden Tag Sonne, jeden Tag!". Sollte es nicht bald lange und ergiebig regnen, müsste er aus seinen Vorräten zufüttern, erklärt Robert Lechner. Für den Schäfer ist das ein Problem. Denn eigentlich sind diese Vorräte für den Winter gedacht. Robert Lechner wünscht sich deshalb vor allem eines: endlich Regen. Wenn der nicht bald fällt, wird vor dem Herbst kein neues Gras mehr nachwachsen.

Aus den vergangenen Trockensommern gelernt

Schäfer Rainer Belzner aus Wittelshofen am Hesselberg hat aus dem Trockensommer 2003 Konsequenzen gezogen. Seitdem lege er sich immer einen großen Vorrat für den Winter an, sagt Belzner. Für diesen Winter seien seine Futtersilos schon zu zwei Drittel gefüllt. Das Meiste davon stammt aber noch aus dem vergangenen Jahr. Womöglich auch deshalb blickt er dem Winter etwas gelassener entgegen als andere seiner Berufskollegen.

Futter muss wohl dazu gekauft werden

Robert Lechner blickt mit Sorge auf den kommenden Winter. Zwar habe er noch Futtervorräte aus dem vergangenen Jahr, doch ausreichen wird das nicht. Im schlimmsten Fall müsste er Futter zu kaufen. Immerhin gibt es ausreichend Heu auf dem Markt. Im vorigen Jahr konnten Landwirte eine gute Ernte einfahren. Sie freuen sich, wenn im Lauf des Herbstes und Winters die Preise anziehen und sie mehr Geld dafür bekommen. Doch für Robert Lechner wird es teurer. Und mit der Schafhaltung sei nicht ohnehin nicht viel Geld zu verdienen, sagt er.