Vertriebenen-Stadt Traunreut: "Es war wie im Wilden Westen"

Fritz Bantscheff steht am St.-Georgs-Platz in Traunreut, der Nachbarschaft seiner Kindheit. Der 88-Jährige ist als Teil einer deutschen Minderheit in Bulgarien geboren und kam mit acht Jahren über viele Umwege in das heutige Stadtgebiet. Er ist einer der wenigen, die sich noch an das Gelände erinnern, auf dem Traunreut entstanden ist: eine ehemalige Heeresmunitionsanstalt St. Georgen (MUNA) der Nazis. "Als ich das erste mal die MUNA gesehen habe, war hier nur Wald und Sandstraßen und zerbombte Bunker. Es gab einige Häuser, die man in Ruhe gelassen hat, aber ansonsten hat man sich in den Bunkern aufgehalten, nach Trümmern gesucht und gespielt."

Am 3. Mai 1945 wurde die MUNA kampflos von US-Truppen eingenommen. Die übrig gebliebenen Gebäude wurden von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen unter anderem aus den Ostgebieten, dem Sudetenland und Südosteuropa bezogen. Sie lebten und arbeiteten auf einem Waldstück zwischen der Stadt Traunstein und den Gemeinden Stein an der Traun, St. Georgen, Traunwalchen und Pierling – dort, wo wenige Jahre zuvor während des Zweiten Weltkrieges Artilleriemunition zusammengebaut und Giftstoffe in Geschosse abgefüllt wurden. Die Geschosse enthielten eine flüssige Chemikalie aus der Gruppe der Loste. Der chemische Kampfstoff, der oft auch als Senfgas bezeichnet wird, ist stark hautschädigend.

Traunreut: Eine von fünf Vertriebenen-Gemeinden in Bayern

Traunreut gehört zu den fünf Vertriebenen- oder Flüchtlingsgemeinden in Bayern, die ab 1950 überwiegend von Flüchtlingen und Vertriebenen aus dem Osten gegründet wurden. In Oberbayern zählen dazu Waldkraiburg und Geretsried, in der Oberpfalz Neutraubling. Im Allgäu entwickelte sich in ähnlicher Art und Weise Neugablonz, der größte Stadtteil von Kaufbeuren. Alle fünf Siedlungen wurden der Bayerischen Staatsbibliothek zufolge auf ehemaligem Wehrmachtsgelände gegründet.

Schwierige Entgiftungsmaßnahmen auf dem MUNA-Gelände

Auf dem Gelände der MUNA in Traunreut waren in der Nachkriegszeit schwierige Entgiftungsmaßnahmen nötig. Munition und Giftstoffe mussten weggeschafft oder entgiftet werden. Die Arbeit war gefährlich, aber für viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die auf dem MUNA-Gelände lebten, finanziell attraktiv. 1947 starben elf Menschen bei einer Explosion eingelagerter Bomben, viele wurden verletzt. Außerdem litten viele Arbeiter unter langfristigen Gesundheitsschäden.

Ab 1949 siedelten sich auf dem MUNA-Gelände Betriebe an, darunter auch das Hausgerätewerk von Siemens und der Industrieelektronik-Hersteller Heidenhain, die heute noch wichtige Arbeitgeber sind.