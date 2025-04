Vertretung auf dem Thron: Herrmann springt für Söder ein

"Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch." Dieses Sprichwort ist schon so manchen Menschen in Führungspositionen auf die Füße gefallen. Bleibt der Chef zu lange weg, muss er aufpassen, dass bei seiner Rückkehr nicht ein anderer auf seinem Sessel sitzt. Um es vorwegzunehmen: Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sägt nicht am Stuhl von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder - er hat nur auf der gemeinsamen Indien-Reise die Delegation übernommen, nachdem Söder wegen eines Magen-Darm-Problems im Bett bleiben musste.

Herrmann bei Besuch von Sozialprojekt auf dem Thron

Ein Thron gehörte zumindest früher in manchen Kulturkreisen zu den Insignien der Macht. Als Florian Herrmann beim Sozialprojekt Don Bosco BREADS (Bangalore Rural Educational and Development Society) in Bangalore buchstäblich auf einen Thron gesetzt wird, einen Turban aufgesetzt und einen kostbaren Schal umgelegt bekommt, könnte also rein bildlich für ihn die Zeit des Machtwechsels an der Spitze der bayerischen Staatsregierung gekommen sein.

Programm war voll auf Söder zugeschnitten

Das christliche Hilfswerk Don Bosco in Bangalore ist Projektpartner dem katholischen Missionswerk Missio. Das Projekt BREADS setzt sich für die Rechte von Straßenkindern ein und ermöglicht ihnen eine Schul- und Weiterbildung. Vor Ort haben sie sich lange auf den Besuch von Söder vorbereitet. Es hängen mehrere Plakate zur Begrüßung in der Straße und im Haus von Don Bosco, die Kinder haben Bilder gemalt: "Welcome Markus Söder" steht darauf. Aber der ist nun unpässlich – und auf dem Thron sitzt Herrmann. Wessen Idee es war, diesen gewaltigen Thron aufzustellen, daran kann sich im Nachhinein keiner der Organisatoren vor Ort mehr genau erinnern.

Während der ersten beiden Tage in Indien hatte sich Herrmann stets im Hintergrund gehalten. Bei den vielen Bildterminen stand der Ministerpräsident allein vor den Denkmälern, Gedenkstätten und Tempeln. Manchmal holte Söder Herrmann dazu: "Florian, komm mit aufs Bild!" Erst dann trat Herrmann buchstäblich einen Schritt nach vorn.

Herzlicher Plausch mit den Kindern

Beim Hilfswerk Don Bosco wirkt Florian Herrmann so, als sei ihm der Thron ein wenig unangenehm, seine Rolle aber nicht. Locker plaudert er mit den Kindern, die sich so viel haben einfallen lassen für den Besuch aus Bayern. Viele melden sich, um Fragen zu stellen. Was das Berühmteste in Bayern sei, will ein Mädchen wissen: "Our Ministerpräsident!", antwortet Herrmann prompt. Sollte jemals eine Revolution gegen Söder angezettelt werden, dürfte sie nicht von Herrmann ausgehen. Er und Finanzminister Albert Füracker gelten als die engsten Vertrauten des CSU-Chefs.

Florian Herrmann nimmt sich Zeit für die Einrichtung. In den unteren Räumen werden Näherinnen ausgebildet. Teils an elektrischen, teils an mechanischen Nähmaschinen stellen sie traditionelle Gewänder her. Herrmann spricht mit jeder der zehn Frauen, quetscht sich durch den engen Gang dazwischen, um auch alle zu erreichen. Ihre Arbeit sei wichtig, versichert er ihnen. Und ob sein Anzug in Ordnung sei, also gut gemacht? Ja, lacht die Frau, der sandfarbene Anzug sei schön.

Letzte politische Gespräche unter Herrmanns Leitung

Die Indien-Reise geht mit einer Unterzeichnung zur Bekräftigung und Weiterentwicklung der Partnerschaft Bayern-Karnataka zu Ende. Der Bundesstaat Karnataka ist seit neun Jahren Partnerregion des Freistaats. Das Handelsvolumen der bayerischen Wirtschaft mit Indien liegt bei 4,4 Milliarden Euro.

Wirtschaftlich will die bayerische Staatsregierung unter anderem eine strategische Partnerschaft mit der Rüstungsindustrie voranbringen. Vertreter des Drohnenherstellers Quantum aus Gilching sind ebenso bei dem feierlichen Empfang vor Ort wie vom Rüstungsunternehmen Renk mit Hauptsitz in Augsburg.

Söder tritt Heimreise allein an

Markus Söder konnte am Dienstagmorgen immerhin schon wieder leichte Kost zu sich nehmen. Auf seinen sozialen Plattformen veröffentlichte er ein Bild mit einer sehr gebräunten Scheibe Toast und einer Tasse Tee: "Zum Glück geht es mir heute schon wieder besser und ich fliege aus Indien wieder nach Hause".