Vertreter deutschsprachiger Landesparlamente tagen in Würzburg

Einem Sprecher des Bayerischen Landtags zufolge ist die "Stärkung der Subsidiarität" innerhalb Europas ein zentrales Thema. Die Landesparlamente pochten auf mehr Mitsprache im Bund und in Europa. So wollen sie etwa einen direkten Zugang zur Kommission haben, bei den für sie relevanten Themen in eigener Gesetzgebungskompetenz. Sie fordern die Einbindung der lokalen und regionalen Ebene in die europäischen Entscheidungen zu einem Schwerpunkt der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands im zweiten Halbjahr 2020 zu machen.

Aigner: Landtage sollen sich besser abstimmen

In einer Mitteilung des Bayerischen Landtags betont Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Bedeutung einer gemeinsamen Haltung der Landesparlamente in dieser Angelegenheit: "Eine enge Abstimmung zwischen den Landesparlamenten ist heute wichtiger denn je. Ich darf in diesem Zusammenhang noch einmal an unsere einstimmig verabschiedete 'Brüsseler Erklärung' erinnern." Die Landesparlamente seien als Mittler der europäischen Idee vor Ort wichtiger denn je für die EU, so Aigner weiter.

Bei der Tagung geht es außerdem um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie um den Frauenanteil in Parlamenten. Auch Exkursionen stehen auf dem Programm, wie beispielsweise der Besuch des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung.