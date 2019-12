Vertreibung aus dem Paradies: Dauercamper protestieren in Lindau

Park-Camping in Lindau, direkt am Bodenseeufer - ein Traum für Campingfreunde. Rund 300 Stellplätze gibt es hier, rund 50 davon waren bislang für Dauercamper freserviert. Doch im kommenden Jahr sollen sie gehen. Weil der bisherige Pächter des Campingplatzes in den Ruhestand geht, übernimmt Lindau Tourismus Ende 2020 den Betrieb und will ihn neu ausrichten. Es soll Platz für zusätzliche neue Gäste entstehen, damit man auf kurzfristige Buchungsanfragen besser reagieren könne.

Jahrzehntelange Freundschaft auf dem Campingplatz

Für viele der rund fünfzig Dauercamper bricht eine Welt zusammen: Seit Jahrzehnten verbringen sie jeden Sommer auf dem Campingplatz. Es sind Freundschaften entstanden und besonders für verwitwete Senioren und Seniorinnen ist die Campingplatzgemeinschaft zu einer Art Ersatzfamilie geworden.

Camper fühlen sich enteignet

Sollten sie ihre Behausungen Ende 2020 tatsächlich abbauen müssen, müsste viel davon im Müll landen. Einen Umzug überstehen viele der alten Wohnwägen und Vorzelte wohl nicht mehr. Die Camper fühlen sich deshalb enteignet. Bei Lindau Tourismus dagegen heißt es, das Risiko hätte ihnen bewusst sein müssen, da ihre Mietverträge immer nur für ein Jahr befristet waren.

Mit einer mobilen Behausung seien die Dauercamper auch nach 2020 gerne wieder willkommen, sagt Carsten Holz, der Geschäftsführer von Lindau Tourismus. Allerdings zum normalen Tarif, der derzeit bei rund 30 bis 40 Euro pro Nacht liegt. Das können sich viele der Rentner nicht leisten.