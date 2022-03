"Vertrauenskrise": Evangelische Landessynode tagt in Geiselwind

Vor wenigen Wochen hat die Landeskirche ihre Mitgliederstatistik für das Jahr 2021 vorgelegt. Eine verheerende Bilanz: 36.580 Menschen sind aus der evangelischen Kirche in Bayern ausgetreten. Eine Stadt so groß wie Erding.

Vertrauens- und Missbrauchskrise

Für den bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sind diese Zahlen Ausdruck einer Vertrauenskrise. "Die Ursache dafür ist, wie wir durch eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD wissen, nicht auf einen bestimmten Anlass zu reduzieren, sondern auf einen langen Prozess der Entfremdung."

Die Diskussion um sexualisierte Gewalt in der Kirche betreffe nicht nur die katholische Kirche. "Auch wir", so Heinrich Bedford-Strohm, "müssen uns den Missbrauchsfällen in unserer Kirche stellen". Der Landesbischof fordert eine Verschärfung des Strafrechts und eine Anhebung der Verjährungsfristen.

"Wenn staatliches Recht die Verjährungsfristen so niedrig ansetzt, dass uns als Kirche nur noch das Disziplinarrecht bleibt, dann ist die Enttäuschung der Betroffenen vorprogrammiert", so Bedford-Strohm. "Denn das Disziplinarrecht kann nie leisten, was das Strafrecht versäumt hat."

Synodalpräsidentin fordert Haltungswandel

Die Präsidentin der Landessynode, Annekathrin Preidel, hält mit Blick auf die Erkenntnisse über sexuelle Gewalt in der Kirche einen "Kultur- und Haltungswandel" für "unerlässlich“. Man müsse alles dafür tun, damit sexualisierte Gewalt „künftig keinen Platz und keinen Ort mehr in der Kirche Jesu Christi hat“, sagte Preidel in ihrem Bericht vor der Synode.

10 Millionen Euro für Geflüchtete

Ein weiteres Thema im Bericht des Bayerischen Landesbischofs ist der russische Krieg gegen die Ukraine. Die Landessynode soll in Geiselwind einen Fonds von 10 Millionen Euro zur Unterstützung von schutzbedürftigen Menschen verabschieden. "Mir ist wichtig, klarzumachen, dass das Geld für alle schutzbedürftigen Menschen zur Verfügung gestellt werden soll."

Bedford-Strohm betont, es dürfe keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geben. Kriegsflüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern dürften nicht gegen die aus der Ukraine ausgespielt werden. "Hier haben wir als Kirche und Diakonie eine besondere Aufgabe. Die Menschenwürde gilt für jeden Menschen gleichermaßen!"

Landessynode im Zeichen von Corona

Die Tagung der Landessynode findet nach mehreren virtuellen Treffen wieder in Präsenz statt. Allerdings mussten bereits 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer krankheitsbedingt absagen. Auch Heinrich Bedford-Strohm fehlt wegen einer Corona-Infektion. Der bayerische Landesbischof hatte seine Erkrankung am Montagmorgen auf seiner Facebook-Seite selbst bekannt gemacht. Er habe am Sonntagmittag "Symptome bekommen und daraufhin nochmals einen Schnelltest gemacht“, schreibt Bedford-Strohm. "Ich hatte mich so auf die Synode gefreut. Nun gibt es meinen Bericht heute Vormittag per Video." Seine Symptome beschränkten sich auf die einer deftigen Erkältung, so der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): "Also alles im grünen Bereich!"

Mit Material von epd und kna