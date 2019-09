25.09.2019, 14:10 Uhr

Vertrag verlängert: Spielwarenmesse bleibt in Nürnberg

Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist weithin bekannt und lockt alljährlich die Fachwelt aus der ganzen Welt an. Wie die Chefs der Spielwarenmesse und der NürnbergMesse vereinbart haben, soll das in den nächsten Jahren auch so bleiben.