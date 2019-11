Versus - Talk ohne Filter: Klimaschützer trifft Verkehrsminister

"Versus – Talk ohne Filter" ist ein neues Talk-Format auf BR24. Wir bringen zwei Menschen zusammen, die zwar dieselben Themen beschäftigen, aber völlig unterschiedliche Blickwinkel darauf haben. Menschen, die sich im normalen Leben wohl nie über den Weg laufen würden. Sie haben zehn Minuten Zeit für ein Gespräch – ohne Unterbrechung und ohne Moderation.

Diesmal trifft ein Klimaaktivist einen Minister

Paul Metz ist 18 Jahre alt, geht auf ein Gymnasium in München-Neuperlach und organisiert die Demonstrationen für die Münchner "Fridays for Future"-Bewegung mit. Hans Reichhart (CSU) ist seit gut einem Jahr Bayerns Verkehrsminister und damit mit verantwortlich, wenn die Staatsregierung etwas in Sachen Klimaschutz beschließt.

Beide haben sich im Verkehrsministerium in München getroffen und unter anderem darüber gesprochen: Wann kommt das 365-Euro-Ticket für den ÖPNV? Müsste die CO2-Steuer höher sein? Ist Bayern eigentlich Vorreiter beim Klimaschutz? Das sind Themen, die am Freitag beim nächsten weltweiten Klimastreik eine große Rolle spielen. In vielen Städten – auch bei uns in Bayern – wird es wieder Proteste geben.