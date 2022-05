Versuchtes Tötungsdelikt: Schlägerei in Coburg

In Coburg ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet Zeugen sich zu melden. Am frühen Samstagmorgen soll ein 21-jähriger Mann in der Fußgängerzone am Boden liegend Fußtritte abbekommen haben.