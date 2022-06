Versuchtes Tötungsdelikt: Messerstecherei in Bad Windsheim

In Bad Windsheim ist es am vergangenen Wochenende in einer Wohnung zu einer Messerstecherei gekommen, bei der ein 54-Jähriger verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, gerieten am Samstagabend (25.06.22) in einer Wohnung in der Metzgergasse zunächst zwei Männer in einen Streit.

Mann ins Krankenhaus gebracht

Im Verlauf der Auseinandersetzung ist der 54-Jährige mit einem Messer am Oberkörper getroffen worden und flüchtete aus der Wohnung. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat daraufhin einen 44-jährigen Tatverdächtigen in der Wohnung festgenommen. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.