Versuchtes Tötungsdelikt: Mann sticht auf zwei Menschen ein

Kurz nach Mitternacht soll ein Mann im Münchner Stadtteil Ramersdorf eine Frau und einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Er wurde festgenommen. Die Polizei hat Hinweise auf eine Beziehung zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter.

Zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, informierten Zeugen die Einsatzzentrale eine Stunde nach Mitternacht über eine Auseinandersetzung zwischen drei Menschen vor einem Wohngebäude. Als die Polizei eintraf, fand sie die 34-jährige Frau und den 36-jährigen Mann auf, die durch Messerstiche jeweils am Oberkörper schwer verletzt wurden. Beide kamen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen, ein Messer sichergestellt. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zum Tatmotiv ist noch nichts Genaues bekannt. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass es zwischen dem festgenommenen 37-jährigen Mann und der verletzten Frau eine Beziehung gegeben hatte.

Frauen unverhältnismäßig von häuslicher Gewalt betroffen

Frauen sind laut einem UN-Report unverhältnismäßig stark von häuslicher Gewalt betroffen. Bei Männern liegt der Anteil von Tötungen durch (Ex-)Partnerinnen und Familienangehörige bei knapp zwölf Prozent, bei Frauen hingegen bei sechzig Prozent. Partnerschaftstötungen, als Untergruppe von Femiziden, machen auch in Deutschland Studien zufolge mehr als die Hälfte aller Fälle aus und geschehen besonders häufig im Kontext einer Trennung. Auch in Bayern töten Männer ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen und werden dafür verurteilt – so etwa am Landgericht Landshut und am Landgericht Bayreuth.