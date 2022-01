Versuchtes Tötungsdelikt in Fürstenfeldbruck

Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, war es am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses in Fürstenfeldbruck zu einem Streit zwischen einem 46-Jährigen und seiner 62-jährigen Vermieterin gekommen. Im Verlauf des Streits zog der Hausbewohner laut Polizei ein Messer und verletzte die Frau schwer. Ein 75-jähriger Nachbar, der auf den Streit aufmerksam geworden war, wollte der Frau zu Hilfe eilen und wurde daraufhin ebenfalls von dem 46-Jährigen mit dem Messer angegriffen. Anschließend zog sich der mutmaßliche Täter in seine Wohnung zurück, wo er wenig später von der Polizei angetroffen und festgenommen werden konnte.

Beide Opfer wurden schwer verletzt

Die beiden Opfer mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der 46-jährige Mann hatte ebenfalls leichte Verletzungen erlitten und musste ärztlich versorgt werden.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gegen den 46-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen.