Versuchtes Tötungsdelikt: Fall stellt Polizei vor Rätsel

Der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes in Neutraubling im Landkreis Regensburg ist für die Polizei immer noch rätselhaft. Ein 18-Jähriger ist wohl von einem Unbekannten niedergestochen worden.

Opfer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Bislang ist noch völlig unklar, wie und von wem der Mann mit einem Stichwerkzeug am Oberkörper verletzt wurde, so ein Sprecher vom Polizeipräsidium Oberpfalz am Freitag zum Bayerischen Rundfunk. Das sei Gegenstand der Ermittlungen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde der junge Mann am Mittwochabend in der Nähe des Neutraublinger Rathauses schwer verletzt gefunden. Eine Person hatte einen Notruf abgesetzt. Der 18-Jährige wurde notoperiert und ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Bislang noch kein Tatverdächtiger festgenommen

Beamte hatten im Zuge der Ermittlungen nach der Tat mehrere Personen angetroffen, die zu der mutmaßlichen Bluttat vernommen wurden. Einen dringend Tatverdächtigen hat die Polizei aber nicht gefunden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat den Fall übernommen hofft jetzt auf Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können.