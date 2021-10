Versuchter Totschlag? Streit in Hallstadt eskaliert

Ein Streit ist in Hallstadt im Landkreis Bamberg eskaliert und endete für einen Kontrahenten mit massiven Gesichtsverletzungen. Wie die Polizei mitteilte, prügelten sich am Mittwochnachmittag ein 47-Jähriger und ein 34-Jähriger, nachdem sie zuvor nur verbal gestritten hatten.

Tatverdächtiger wird nach Streit festgenommen

Der Streit endete mit Schlägen und Fußritten gegen das Gesicht des am Boden liegenden 34-Jährigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde dann Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht, heißt es weiter. Die Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag laufen.

Da die näheren Hintergründe der Tat derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen seien, bittet die Kriminalpolizei Bamberg um Zeugenhinweise. Der Streit soll sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in den Bereichen des Einkaufszentrums "Ertl" und des McDonald's in der Emil-Kemmer-Straße in Hallstadt abgespielt haben.