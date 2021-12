Versuchter Totschlag mit Beil: Angeklagter bestreitet Tat

Ein 56-jähriger Mann hat zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Coburg wegen versuchten Totschlags die Tat bestritten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, mit einem Metzgerbeil auf seinen Nachbarn losgegangen zu sein. Über seinen Anwalt hat der Mann mitteilen lassen, dass er sich nicht an die Tat erinnern könne. Er habe am Vortag reichlich Alkohol getrunken und leide auch an Gedächtnisverlust.

Angeklagter wollte keine Fragen vor Gericht beantworten

Der arbeitslose Mann, der früher einen Laden in Coburg betrieben hat, wollte sich selbst zur Tat nicht äußern und auch keine Fragen des Gerichts beantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er mit einem Nachbarn in den frühen Morgenstunden im Februar dieses Jahres in Streit geraten war. Dabei soll der 56-Jährige mit einem Metzgerbeil auf den Mann zugegangen sein und in Richtung dessen Kopfes geschlagen haben. Mit einem Schlagstock konnte dieser den Tötungsversuch abwehren. Den Ermittlern zufolge wurde er nur leicht verletzt.

Urteil im Januar

Zuvor soll der Angeklagte seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit dem Tode gedroht haben, wenn sie ihren Wohnsitz nicht umgehend wechseln würde. Für den Prozess hat das Gericht mehrere Zeugen, darunter Sachverständige, Polizeibeamte und Geschädigte geladen. Ein Urteil soll im Januar gesprochen werden.