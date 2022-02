Versuchter Totschlag: Mann soll Freundin mehrfach gewürgt haben

Den Ermittlungen zufolge hat der Arbeitslose seine Freundin seit Ende 2020 mehrfach in einem Pkw und in deren Wohnung verprügelt und ihren Kopf gegen eine Wand geschlagen, so dass sie Platzwunden am Kopf davontrug.

Mann soll Frau über Stunden verprügelt haben

Im April des vergangenen Jahres soll der Mann seiner Freundin vorgeworfen haben, dass sie seinen Onkel attraktiv finden würde. Über mehrere Stunden lang soll er die Frau anschließend angegriffen und ihr dabei mit der Faust ins Gesicht und in den Bauch geschlagen haben. Zusätzlich habe er sie währenddessen mit Bier und Wasser übergossen und einen Fernseher nach ihr geworfen. Laut Ermittlern würgte der 28-Jährige die Frau bei der Attacke mehrfach. Der Mann soll dabei billigend in Kauf genommen haben, dass seine Freundin sterben könnte.

28-Jähriger soll Frau nach der Trennung erneut gewürgt haben

Die Frau überlebte den Vorfall und trennte sich von dem Arbeitslosen. Zwei Monate später, im Juni vergangenen Jahres, soll der Mann seine Ex-Freundin dann erneut angegriffen, beleidigt und in ihrer Wohnung mindestens eine Minute gewürgt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die Frau dabei töten wollte. Der Frau gelang es schließlich Hilfe zu rufen. Sie konnte in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung fliehen.

Mann sitzt in U-Haft

Der Mann befindet sich seit Juli 2021 in Untersuchungshaft. Neben des versuchten Totschlags werden ihm Beleidigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ihm drohen mehrere Jahre Haft. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.