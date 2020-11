Versuchter Totschlag: Mann schlägt auf schlafenden Bruder ein

Weil ein 27-Jähriger mehrfach auf seinen schlafenden Bruder eingeschlagen haben soll, sitzt er jetzt in Untersuchungshaft in einem Gefängnis. Wie die Polizei Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mitteilen, sei in einer Wohnung in Lisberg am frühen Sonntagmorgen ein Familienstreit zwischen dem 27 und 30 Jahre alten Brüderpaar eskaliert.

Mann schlägt schlafendem Bruder gegen Kopf und Oberkörper

Dabei soll der 27-Jährige seinem schlafenden 30 Jahre alten Bruder mehrfach mit einem Radmutternschlüssel gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen haben. Erst als Familienangehörige einschritten, soll der 27-Jährige von seinem Opfer abgelassen haben. Der ältere Bruder erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtigen wurde vorläufig festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen versuchten Totschlags.