Versuchter Totschlag? Mann in Coburg sitzt in Untersuchungshaft

Einen Tag nach einem tätlichen Angriff auf einen Mann in Coburg ist ein 31-Jähriger wegen versuchtem Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verhaftet worden. Der Verdächtige soll am Dienstagabend im Kanonenweg einen 38-Jährigen mit einem Schlagring gegen den Kopf geschlagen haben.

Verdächtiger soll Mann gegen Kopf getreten haben

Anschließend soll der mutmaßliche Angreifer auf den Kopf des Mannes eingetreten haben, als er bereits am Boden lag. Zuvor waren die beiden untereinander bekannten Männer gegen 21.50 Uhr auf offener Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten. Noch am Tatort nahm die Polizei den 31-Jährigen fest, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen.