Versuchter Totschlag in Nürnberger Sozialpension

Der alkoholisierte 53-Jährige war in der Sozialpension im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl gestern mit einem 54 Jahre alten Mann in Streit geraten, so die Polizei. Der 53 Jahre alte Mann stach schließlich mit einem Teppichmesser auf seinen Kontrahenten ein. Dieser wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Er wird heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter überstellt.