Versuchter Totschlag in Hof: Haftbefehl nach Tritten ins Gesicht

Die Polizei hat einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der einem 19-Jährigen mit voller Wucht in das Gesicht getreten haben soll, als dieser am Boden lag. Wie die Polizei mitteilt, wird dem Beschuldigten versuchter Totschlag vorgeworfen. Er sitzt bereits in Haft.

Mann geht zu Boden, Täter tritt auf Opfer ein

Vorausgegangen sein soll ein Streit, der sich am späten Mittwochabend nahe der Hofer Freiheitshalle abgespielt haben soll. Demnach soll der Beschuldigte seinem Opfer zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, habe er nach Aussage von Zeugen mit voller Wucht gegen seinen Kopf getreten und ihm dabei schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt.

Haftbefehl nach Tritten ins Gesicht

Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Am Donnerstag erging schließlich Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen, die den Übergriff am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr in der Kulmbacher Straße beobachtet haben.