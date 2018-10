Versuchter Totschlag: Frau fährt absichtlich Radfahrerin an

In Kemnather Ortsteil Köglitz (Lkr. Tirschenreuth) ist am Dienstagvormittag eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Die Unfallverursacherin soll sie vorsätzlich angefahren haben. Wie die Polizei heute mitteilt, ermittelt sie wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Auto beschleunigt und angefahren

Die beiden Frauen kennen sich und es soll schon länger Streit zwischen ihnen geben. Am Dienstag war eine der beiden 36-Jährigen mit ihrem Fahrrad in der Ortsstraße in dem Dorf unterwegs. Die andere war mit ihrem Auto in der Nähe, so die Polizei. Die Autofahrerin soll daraufhin beschleunigt haben und erfasste die Radfahrerin. Die Frau wurde in den Straßengraben geschleudert und wurde schwer verletzt. Sie konnte sich aber noch bemerkbar machen, Passanten halfen ihr.

Täterin in Fachklinik eingeliefert

Ihre schweren Prellungen werden nun im Krankenhaus behandelt. Die Polizei traf die Autofahrerin zu Hause an und nahm sie fest. Sie wurde in eine Fachklinik eingewiesen. Die Kripo Weiden sucht Zeugen zu dem Vorfall am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr.