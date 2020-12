Versuchter Raubüberfall im Mai: Fahndung der Rosenheimer Polizei

Der versuchte, bewaffnete Raubüberfall geschah am frühen Nachmittag des 26. Mai, einem Dienstag, in der Rosenheimer Innenstadt. Kurz vor 13:30 Uhr betrat ein maskierter Mann ein Schuhgeschäft in der Prinzregentenstraße an der Ecke Gillitzerstraße und forderte von einer anwesenden Verkäuferin mit vorgehaltener Waffe die Herausgabe von Bargeld, berichtet die Polizei. Ohne Beute flüchtete der junge Mann kurz darauf zu Fuß in Richtung Salingarten.

Gesucht: 20-Jähriger, etwa 1,75 Meter groß

Trotz umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte die Polizei die Straftat bis heute nicht aufklären. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft Traunstein jetzt ein weiteres Foto einer Überwachungskamera freigegeben und bittet um Mithilfe. Der Täter wird auf 20 Jahre geschätzt, war schlank und etwa 1,75 Meter groß. Bekleidet war er bei dem Überfall mit einem dunklen Kapuzenpulli der Marke Hollister, hellblauer Jeans und schwarz-weißen Schuhen der Marke Vans Old Skool. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei und sprach akzentfrei deutsch.

3.000 Euro Belohnung

Auf der Flucht wechselte der Täter offensichtlich seine Kleidung und war dann am Oberkörper mit einer hellblauen Jacke bekleidet. Hinweise erbittet die Kripo Rosenheim unter der Rufnummer 08031/200-0. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.