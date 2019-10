Versuchter Raubmord Dingolfing: Nachbarn retten Rentnerin

Bei einem brutalen Raubüberfall ist eine 81-jährige Frau in Dingolfing schwer verletzt worden. Der 44–jährige Täter klopfte im Stadtgebiet von Dingolfing an der Tür der Rentnerin, wie es von der Polizei heißt. Als die 81-Jährige öffnete, drängte sie der Täter zurück in die Wohnung und versuchte sie zu erwürgen. Wegen der Schreie wurden die Nachbarn aufmerksam und kamen der Rentnerin sofort zu Hilfe. Der Angreifer konnte zwar noch über ein Fenster in den angrenzenden Garten aus dem Haus flüchten, wurde aber von den couragierten Nachbarn überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter

Die Rentnerin ist nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr und wurde in eine Klinik gebracht. Der Ermittlungsrichter hat inzwischen Haftbefehl wegen Verdachts auf Mordversuch und schweren Raubüberfall erlassen. Der 44-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft.