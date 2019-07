Versuchter Mord: Prozessauftakt gegen 20-Jährigen in Passau

Ein 20-Jähriger muss sich ab Mittwoch wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Passau verantworten. Der Mann soll im Streit auf einen anderen Mann eingestochen haben. "Heimtückisch" und "in Tötungsabsicht", heißt es in der Anklageschrift. Der Prozess zieht sich über mehrere Tage.

Mutmaßlicher Täter fühlte sich beleidigt

Der Vorfall ereignete sich im Februar. Ausgangspunkt war laut Staatsanwaltschaft, dass sich der Angeklagte nach einer verbalen Auseinandersetzung auf einer Party beleidigt gefühlt habe. Er ging kurz in seine Wohnung, kehrte mit einem Messer zu der Feier zurück und forderte seinen Widersacher auf, ihm auf die Wiese am Uni-Campus zu folgen. Während eines weiteren Wortgefechts soll der Angeklagte plötzlich das Messer gezogen, dem Opfer zunächst in den Kopf, dann weitere elf Male in Hals, Schulter, Oberkörper und Beine gestochen haben. Erst als sich mehrere Personen dem Tatort genähert hatten, ließ der 20-Jährige von dem blutüberströmten Mann ab. Der Angeklagte ist seit der Tat in U-Haft. Laut Staatsanwaltschaft hat er zu dem versuchten Mord bisher eher widersprüchliche Angaben gemacht.

19 Zeugen und zwei Sachverständige sollen gehört werden

Insgesamt sind sechs Verhandlungstage angesetzt. 19 Zeugen und zwei Sachverständige sollen helfen, den Fall aufzuklären. Das Urteil ist am 20. August geplant.