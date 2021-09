Versuchter Mord mit Marcumar: Erste Zeugen sagen im Prozess aus

Weil ein 47-jähriger früherer Krankenpfleger versucht haben soll, seine Ehefrau mit Medikamenten zu töten, steht er seit Mittwoch vor dem Landgericht Regensburg. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft rührte der Mann seiner Frau im Juli 2020 größere Mengen eines Blutverdünnungsmittels in das Essen. Motiv soll die Trennungsabsicht der Frau gewesen sein.

Angeklagter schweigt zum Prozessauftakt

Zum Prozessauftakt schwieg der Mann. Über seinen Anwalt ließ er jedoch alle Vorwürfe zurückweisen. Als erste Zeugen waren unter anderem zwei Arbeitskolleginnen, der behandelnde Arzt der Geschädigten und ein Polizist geladen.

Nach dem Urlaub in die Notaufnahme

Eine Kollegin schilderte, wie die Frau nach einem Urlaub wieder zu ihrer Arbeit als Krankenschwester erschienen war: mit zahlreichen Pflastern am Körper. Das habe die Frau mit dem Satz "Ich blute aus allen Löchern" kommentiert. Die Kollegin habe ihr geraten, in die Notaufnahme zu gehen. Das habe die Frau wenig später gemacht. Dort sei ein auffälliger Blutgerinnungswert festgestellt worden, welcher durch eine Überdosis des Blutverdünners Marcumar entstanden sein soll.

Geschädigte versichert: kein Blutverdünner eingenommen

Die Frau kam daraufhin in stationäre Behandlung, ihre Blutwerte normalisierten sich dadurch schnell wieder. Ein Polizist sagte vor Gericht, bei der Befragung im Klinikum habe die Frau versichert, die Tabletten nicht selbst eingenommen zu haben. Auf die Frage nach anderen Möglichkeiten habe die Frau gesagt, ihr Mann habe Zugang zu Medikamenten. Dabei habe sie gewirkt, als würde sie ihm eine solche Tat nicht zutrauen, jedoch den Verdacht sehen.

Klinikum soll Impuls für Anzeige gegeben haben

Ihr behandelnder Arzt in der Notaufnahme sagte aus, dass die Frau die Nachricht über eine mögliche Vergiftung ungewöhnlich gelassen aufgenommen habe. Sie willigte zwar ein, Anzeige gegen ihren Mann zu erstatten, allerdings ging der Impuls von der Rechtsabteilung des Klinikums aus, so der Arzt weiter.

Kollegin im Zeugenstand macht Angaben über Beziehung

Einer weiteren Kollegin schrieb sie per Handy ein paar Wochen zuvor, dass es zuhause schwierig sei, seit ihr Mann von der Trennungsabsicht wisse. Auch diese Zeugin gab an, dass ihr die Geschädigte nach ihren Worten "paralysiert" und sehr abwesend erschien, als sie von ihren "vergifteten" Blutwerten erfuhr. Sie habe lediglich abweisend gelächelt und gesagt, dass es nicht so tragisch sei. Am Freitag, 1. Oktober, wird der Prozess fortgesetzt. Dann soll die Geschädigte selbst als Zeugin aussagen.