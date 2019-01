Versuchter Mord: Einbrecher von Eichendorf kommt in Psychiatrie

Der Einbrecher, der in der Nacht zum Samstag (26.01) in Eichendorf (Lkr. Dingolfing-Landau) in eine Wohnung eingestiegen war, wird wegen versuchten Mordes vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das hat das Polizeipräsidium Niederbayern auf BR-Anfrage mitgeteilt. Der 25-jährige Rumäne hatte mit einer Schere auf die Hausbewohnerin und deren Freundin eingestochen, als diese ihn überraschten. Die 29 und 27 Jahre alten Frauen wurden mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Täter konnte nach einer Großfahndung der Polizei noch in der Nacht festgenommen werden.

Wohnung wahllos ausgesucht

Da der Rumäne unter einer psychischen Erkrankung leidet, hat der zuständige Ermittlungsrichter eine vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik angeordnet. Laut Polizei spräche viel dafür, dass der Mann zur Tatzeit schuldunfähig war. Die Wohnung hatte er sich wohl zufällig ausgesucht. In einem weiteren Gutachten soll jetzt der gesundheitliche Zustand des Mannes endgültig geklärt werden. Das Ergebnis entscheidet darüber, ob er sich in einem normalen Strafprozess verantworten muss, oder ob ein sogenanntes Unterbringungsverfahren gegen ihn eröffnet wird. Laut Polizei hält sich der Rumäne erst seit wenigen Tagen in Deutschland auf.