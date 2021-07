Versuchter Mord auf Isarbrücke - Tatverdächtiger verhaftet

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 23-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Angriff mit Glasflasche auf einer Isarbrücke

Der 23-Jährige soll am Sonntag, den 20. Juni, gegen vier Uhr auf der Reichenbachbrücke im Streit einen 37-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt haben. Ein Augenzeuge aus München rief deshalb die Polizei. Daraufhin soll der 23-Jährige den Zeugen mit der vermutlich inzwischen abgebrochenen Glasflasche angegriffen haben.

Opfer musste nach Angriff notoperiert werden

Der 28-Jährige erlitt dadurch eine tiefe Halsverletzung, musste von Ersthelfern versorgt und im Krankenhaus notoperiert werden. Seine 19-jährige Begleiterin wurde von dem 23-Jährigen durch eine geworfene Glasflasche am Kopf getroffen und leicht verletzt. Bei einer unmittelbar danach durchgeführten Fahndung konnte der geflüchtete Angreifer zunächst nicht gefunden werden.

Tatverdächtiger: 23-Jähriger ohne festen Wohnsitz

Später gelang es der Mordkommission, einen 23-jährigen Wohnsitzlosen als Tatverdächtigen zu identifizieren. Fünf Tage nach der Tat erwirkte die Staatsanwaltschaft München I einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes bei der Ermittlungsrichterin.

Festnahme des mutmaßlichen Angreifers in München-Neuaubing

Am Mittwoch, 14. Juli konnten Zielfahnder den Beschuldigten schließlich in einer Wohnung in München-Neuaubing aufspüren. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen den Mann dort am Abend fest.