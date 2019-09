Versuchter Mord an Stiefmutter: Angeklagter belastet sich selbst

Aus Angst vor einem Erbstreit soll ein 35-Jähriger versucht haben, seine Stiefmutter zu ermorden. Dafür hat er laut Anklage ihr gemeinsames Wohnhaus in Brand gesetzt. Der Mann gab zum Prozessauftakt vor dem Landgericht in Würzburg zu, das Feuer in seinem Zimmer aus Wut gelegt und den Tod von Angehörigen zumindest in Kauf genommen zu haben.

Angeklagter bereut die Tat vor Gericht

Der 35-Jährige entschuldigte sich vor Gericht bei Vater und Stiefmutter. Hintergrund der Tat soll laut Anklage und einer Zeugenaussage die Angst des Mannes gewesen sein, dass die 63-jährige Stiefmutter das Haus erben könnte. Der Angeklagte und sein älterer Bruder lebten mit im Elternhaus.

Stiefmutter: Kein Erbstreit

Die Stiefmutter und der Vater gaben vor Gericht an, sich kein Mordmotiv vorstellen zu können. Auch habe es zwar ein angespanntes Verhältnis gegeben, aber keinen Erbstreit. Der Angeklagte bejahte jedoch, bei der Polizeivernehmung Tötungsabsichten geäußert zu haben.

Richter: Angeklagter belastet sich selbst

"Der Angeklagte hat sich selbst belastet in einer Weise, die ungewöhnlich ist", sagte ein Richter während der Verhandlung. Auch ein Freund des Angeklagten sagte aus, dass der 35-Jährige seine Stiefmutter hasse und Andeutungen über ihren Tod gemacht habe.

Stiefmutter bei Brand nicht verletzt

Die Stiefmutter entkam bei dem Brand Mitte Januar in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) unverletzt. Der Bruder wurde mit einer leichten Rauchvergiftung von der Feuerwehr aus dem Dach geborgen. Der Vater war nicht im Haus. Ein Urteil wird am Freitag erwartet.