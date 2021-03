Versuchter Mord an SEK-Beamtem: Angeklagter streitet Angriff ab

Zum Prozessauftakt wegen versuchten Mordes hat der Angeklagte am Dienstag vor dem Landgericht Regensburg zwar den Ablauf des Geschehens eingeräumt, allerdings einen gezielten Angriff auf den SEK-Beamten abgestritten. Wie ein Gerichtssprecher auf BR-Anfrage mitteilte, hatte der Mann ausgesagt, dass er den Beamten nicht verletzen wollte. Der Vorfall sei ein Unfall gewesen.

Anklage: Versuchter Mord

Die Anklage wirft dem 41-Jährigen jedoch versuchten Mord an dem SEK-Beamten vor. Bei seiner Festnahme soll der 41-Jährige in Regensburg im Juni 2020 mit Absicht ein Glas mit Benzin vor einem Teelicht platziert haben. Das Glas fing Feuer, als das Einsatzkommando die Wohnung betrat. Einer der Beamten erlitt dabei schwere Brandverletzungen.

Brandsatz aus dem Fenster geworfen

Eine Anwohnerin hatte zuvor die Polizei alarmiert, weil der Tatverdächtige einen Brandsatz aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses geworfen hatte. Die Verhandlung wird wohl bis in den späten Nachmittag hinein dauern, da am Dienstag 13 Zeugen geladen sind. Ein Urteil wird am 20. April erwartet.