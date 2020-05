Versuchter Mord: 50-Jähriger kommt in geschlossene Einrichtung

Er musste sich am Dienstag wegen versuchten Mordes in 28 Fällen vor dem Landgericht Traunstein verantworten. Nun wird der 50-Jährige aus Rosenheim in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht und trägt die Prozesskosten. Der Mann hatte vergangenen Herbst einen Brand in der psychiatrischen Station des Inn-Salzach-Klinikums (ISK) in Wasserburg gelegt.

Benzin auf Pfleger und Boden gegossen

Laut Staatsanwaltschaft klingelte der 50-Jährige in den frühen Morgenstunden mit einem Benzinkanister in der Hand am Eingang der Station. Als ein Pfleger die Tür öffnete, übergoss ihn der Angreifer mit Benzin. Der Pfleger konnte sich in einen anderen Raum in Sicherheit bringen. Danach verschüttete der Angreifer mehrere Liter Benzin auf dem Flurboden der Station. Er zündete den Brandbeschleuniger an und flüchtete. Drei Tage später stellte er sich der Polizei. Der Mann leidet unter einer paranoiden Schizophrenie. Er soll Engelsstimmen gehört haben, die ihm die Tat befahlen.

Evakuierung der Station wegen giftiger Rauchgase

Das Feuer konnte vom Personal schnell gelöscht werden. Allerdings entwickelten sich sehr schnell heiße und giftige Rauchgase. 26 Patienten schliefen zur Tatzeit in ihren Zimmern. Sie konnten über die Station nebenan evakuiert werden. Einige Patienten und zwei Pfleger auf der Station atmeten den toxischen Rauch ein, sie wurden leicht verletzt. Der mit Benzin übergossene Pfleger litt vorübergehend unter Sehstörungen, da das Benzin in seine Augen gelangte.

Verurteilter war schon in geschlossener Psychiatrie

Der Täter war bereits mehrere Jahre in der geschlossenen Psychiatrie des ISK in Behandlung. 2008 hatte er dort schon einmal versucht, einen ähnlichen Brandanschlag zu verüben.