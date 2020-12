Versuchter ICE-Anschlag in Allersberg: Lebenslang für Täter

Nach vier fehlgeschlagenen Anschlägen auf ICE-Züge in Deutschland, darunter im mittelfränkischen Allersberg, ist ein 44 Jahre alter Iraker vom Landgericht Wien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seine mitangeklagte Frau wurde dagegen freigesprochen. Der Mann lebte bereits seit 2012 mit seiner Familie als anerkannter Flüchtling in Österreich.

Anschlag mit Stahlseil

In Bayern sorgte der Anschlagsversuch auf einen ICE bei Allersberg im Herbst 2018 für Aufsehen. Mit einem Stahlseil und Holzkeilen sollte der Schnellzug zum Entgleisen gebracht werden. Doch das ging schief: Bei dem versuchten Anschlag entstand nur Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Kurze Zeit später wurde ein Bekennerschreiben gefunden. Im Dezember 2018 gab es einen weiteren Versuch an einer S-Bahn-Station in Berlin. Auch dieser Anschlag scheiterte. Das Original eines Drohschreibens vergaß er beim Kopieren in einem Copy-Shop. Das wurde eine wichtige Spur.

Kontakte zu Islamisten-Szene

Dem Ehepaar wurde mehrfacher versuchter Mord als terroristische Straftat, schwere Sachbeschädigung als terroristische Straftat sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angelastet. Es soll auch Kontakte zur Islamisten-Szene in der Schweiz und in Frankreich gehabt haben.

Täter bekannte sich schuldig

Schon zu Beginn der Verhandlung vor dem Landgericht Wien hatte sich der 44-Jährige der schweren Sachbeschädigung für schuldig bekannt. Er wollte aber nicht als Terrorist im Namen des Islamischen Staates (IS) gelten. Sein Verteidiger sagte, es sei seinem Mandanten nicht darum gegangen, ein katastrophales Zugunglück herbeizuführen. Er wollte Aufmerksamkeit erregen, um einen Abzug ausländischer Truppen aus dem Irak herbeizuführen.