Versuchter Diebstahl tausender Gemüsekisten

Wer kann leere Plastikkisten brauchen? Diese Frage stellt sich die Polizei Burglengenfeld. Denn am vergangenen Wochenende waren Diebe kurz davor, im Zentrallager der Discounterkette Netto in Maxhütte-Haidhof tausende solcher grüner Kisten zu klauen. Mitarbeiter konnten den nächtlichen Diebstahl gerade noch verhindern. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Mitarbeiter am Sonntag gegen 3.30 Uhr auf dem Gelände des Zentrallagers zwei 7,5-Tonner entdeckt. Darauf waren bereits mehrere Tausend Plastikkisten aufgestapelt.

Dieben gelang die Flucht

Neben den zwei Lkw sahen die Netto-Mitarbeiter auch drei Männer. Die sind daraufhin über einen Zaun geklettert und in einem nahe gelegenen Waldstück verschwunden. Die aufgeladenen Boxen haben laut Polizei einen Gesamtwert von rund 60.000 Euro. Ein Schaden, der Netto dank der aufmerksamen Mitarbeiter nicht entstanden ist.

Die Lkw mit Münchner und Landshuter Kennzeichen wurden sichergestellt und auf Spuren untersucht. Die Polizei fahndet nach den Tätern.