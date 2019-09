Versuchter Brandanschlag auf Stiefmutter vor Gericht in Würzburg

Es geht um den Vorwurf des versuchten Mordes. Ab Dienstag muss sich ein 35 Jahre alter Mann in Würzburg vor Gericht verantworten. Er soll Anfang des Jahres in Wiesentheid im Landkreis Kitzingen versucht haben, seine Stiefmutter durch einen Brand zu töten. Die Anklage geht davon aus, dass der Angeklagte Angst hatte, dass er um sein Erbe gebracht werden könnte. Sein Vater hatte 2012 zum zweiten Mal geheiratet.

Zimmer mit Äthanol angezündet

Das Verhältnis zwischen der Stiefmutter und dem Angeklagten war offenbar angespannt und von Provokationen geprägt. In der Tatnacht soll es zunächst zu einem Streit im Elternhaus in Wiesentheid gekommen sein, den die Polizei gegen 4 Uhr schlichtete. Später in der Nacht setzte der 35-jährige sein Bett und sein Zimmer mit Äthanol in Brand – wohl in der Absicht, die Stiefmutter zu ermorden. Dabei nahm er laut Anklage billigend in Kauf, dass auch sein Vater und Bruder ums Leben hätten kommen können.

Wohnhausbrand: Stiefmutter und Bruder bleiben unverletzt

Der Angeklagte fuhr in Anschluss an die Tat mit dem Auto weg, während es zum Wohnhausbrand mit starker Rauchentwicklung kam. Die Stiefmutter erwachte allerdings und konnte bei Nachbarn Polizei und Feuerwehr alarmieren. Den Bruder rettete die Feuerwehr aus dem Dach. Der Vater war nicht zuhause. Am Haus entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Es ist seitdem unbewohnbar. Der Angeklagte, der sich wenig später stellte, hatte über 2,2 Promille Alkohol im Blut.