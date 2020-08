Versuchte Vergewaltigung von Joggerin: wichtiger Zeuge gesucht

Im Rahmen der Ermittlungen zu der versuchten Vergewaltigung einer Joggerin in Neumarkt in der Oberpfalz am Mittwochabend sucht die Polizei jetzt einen möglichen Zeugen der Tat. Es soll sich demnach ebenfalls um einen Jogger handeln, der zur Tatzeit gegen 18.30 Uhr am Tatort neben dem Kanal vorbei gelaufen ist.

Möglicher Zeuge soll sich dringend bei der Polizei melden

Laut Polizei handelt es sich um einen Mann, etwa 40 Jahre alt, mit mittelblonden oder hellbraunen kurzen Haaren. Er trug ein rötliches Trikot und eine dunkle kurze Hose. Der Jogger soll sich bitte umgehend mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung setzen.

Tatverdächtiger in Haft, Tatwaffe war ein Küchenmesser

Nachdem die Polizei noch am späten Mittwochabend, vier Stunden nach der Tat, einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen hat, konnte inzwischen auch das Messer gefunden werden, mit dem der Täter die Joggerin angegriffen hatte. Es handelt sich laut Polizei um ein Küchenmesser.

Der 29-Jährige befindet sich seit Donnerstag in Haft. Bei einer Untersuchung seiner Unterkunft wurden ebenfalls Beweismittel sichergestellt, hieß es. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass der Mann auch für eine Vergewaltigung einer 18-Jährigen Ende Juli in Neumarkt verantwortlich ist.