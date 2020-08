Versuchte Vergewaltigung in Neumarkt: Verdächtiger gefasst

Eine Mann hatte am Mittwochabend in Neumarkt in der Oberpfalz eine Joggerin mit einem Messer bedroht und versucht, sie zu vergewaltigen. Nur wenige Stunden nach der Tat hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte die Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

29-Jähriger befindet sich in Haft

Der 29-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchte Vergewaltigung.

Das Opfer joggte am Kanal, als sich ein Mann mit einem Messer näherte und sie angriff. Die Frau konnte sich wehren und zu Passanten flüchten. Jedoch erlitt sie laut Polizei zum Teil erhebliche Verletzungen.

Zusammenhang mit Vergewaltigung Ende Juli noch unklar

Ob der Mann auch für eine Vergewaltigung in Neumarkt im Ludwigshain Ende Juli verantwortlich ist, muss erst noch geklärt werden. Opfer in diesem Fall war eine 18-Jährige. Beide Opfer hatten den Täter ähnlich beschrieben.