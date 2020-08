Versuchte Vergewaltigung einer jungen Joggerin in Neumarkt

In Neumarkt in der Oberpfalz ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einer versuchten Vergewaltigung einer jungen Joggerin gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Kanal unterwegs, als sich ihr ein Mann mit einem Messer näherte und sie angriff. Die Frau wurde verletzt.

Frau rettet sich zu Passanten

Zu einer Vergewaltigung kam es laut Polizei nicht. Die junge Frau konnte sich zu Passanten flüchten, die sofort die Polizei verständigten. Eine großangelegte Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Unterstützt wurden die Beamten durch einen Polizeihubschrauber, einer Hundestaffel und der Bundespolizei.

Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Beschreibung des Täters

Der Gesuchte ist rund 170 Zentimeter groß, schlank, circa 20 Jahre alt und sprach Englisch. Er war dunkelhäutig und trug eine kurze Hose, ein T-Shirt und ein Käppi. Vorsicht, der Mann ist mit einem Messer unterwegs.

18-Jährige in Neumarkt vergewaltigt

Erst vergangene Woche wurde eine 18-Jährige in Neumarkt in einer Grünanlage vergewaltigt. Die junge Frau war am Montag (27. Juli) kurz vor Mitternacht durch den Ludwigshain, einer Grünanlage in Neumarkt in der Oberpfalz, gegangen. Ein Unbekannter sei auf sie zugegangen und habe sie in englischer Sprache angesprochen, sagte sie der Polizei.

Als sich die junge Frau entfernen wollte, habe ihr der Unbekannte ein Messer vorgehalten und sie dann vergewaltigt. Danach sei der Mann geflüchtet und habe auch das Handy der 18-Jährigen mitgenommen. Die Frau ging danach in ein nahegelegenes Lokal und verständigte über eine Bekannte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte auch vergangene Woche nicht zur Festnahme eines Verdächtigen.

Selber Täter?

Ob es sich um den selben Täter handelt, wollte ein Sprecher der Polizei auf BR-Anfrage am Donnerstag nicht bestätigen. Dennoch sind die Täterbeschreibungen in beiden Fällen ähnlich.