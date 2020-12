Versuchte Tötungsdelikte in Seniorenheim – 48-Jährige in U-Haft

Einer 48-jährige Frau aus dem Landkreis Schweinfurt werden zwei versuchte Tötungsdelikte vorgeworfen. Zwei Bewohnerinnen eines Seniorenheims im Landkreis Kitzingen soll die Frau falsche Medikamente gegeben haben. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks handelt es sich dabei um ein Altenheim in Volkach im Landkreis Kitzingen.

Zwei Seniorinnen in lebensbedrohlichem Zustand

Die 48-Jährige wurde am Sonntag festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, seien am 8. November zwei 80 und 85 Jahre alte Bewohnerinnen eines Seniorenheims im Landkreis Kitzingen mit sich schlagartig verschlechtertem Gesundheitszustand kurz nacheinander in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Beide befanden sich in lebensbedrohlichem Zustand. Weil sich ihre Krankheitsbilder ähnelten und beide Patientinnen kurz nacheinander eingeliefert wurden, wurde die Kriminalpolizei Würzburg eingeschaltet.

Ermittler führten schlechten Gesundheitszustand auf falsche Medikamente zurück

Mit der Unterstützung von Sachverständigen erhärtete sich der Verdacht, dass den beiden Frauen ohne medizinische Indikation ein Medikament verabreicht worden war, weshalb die Ermittlungen auch im Pflegeheim frühzeitig in Richtung von versuchten Tötungsdelikten geführt wurden. Am Sonntag stellte sich eine 48-jährige Angestellte des Pflegeheims bei der Polizeiinspektion Gerolzhofen. Die 48-Jährige, die im Landkreis Schweinfurt wohnt, zeigte sich geständig, was die Medikamentengabe betrifft. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Verdacht des zweifachen versuchten Mordes – Haftbefehl erlassen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau am Montag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Verdacht des zweifachen versuchten Mordes gegen die 48-jährige Frau erließ. Die 48-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Polizei und Staatsanwaltschaft machten keine Angaben zu den Hintergründen der Tat und Motiv der Frau.