Versuchte Tötung in Trudering: Tatverdächtiger auch verletzt

Nachdem ein 28-Jähriger in München-Trudering seine 52-jährige Mutter und seinen 53-jährigen Vater mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben soll, hat die Polizei nun weitere Einzelheiten zu dem Fall bekanntgegeben. Demnach war der Tatverdächtige leicht verletzt, als er am Abend nach stundenlanger Fahndung in einem Park in der Nähe des Tatorts aufgefunden wurde.

"Spitzer Gegenstand" als Tatwaffe

Er habe eine blutende Wunde gehabt, erklärte ein Polizeisprecher. Woher die Verletzung rührt, müsse noch ermittelt werden. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Die Polizei spricht weiterhin von einem "spitzen Gegenstand". Wo dieser aufgefunden wurde – ob in der Wohnung oder im Außenbereich – teilten die Beamten nicht mit.

Verdächtiger leistete keinen Widerstand

Bei der Festnahme soll der 28-Jährige reglos am Boden gelegen haben. Der Grund ist nicht bekannt. Widerstand leistete er den Angaben zufolge nicht. Bei der Tat befanden sich laut Polizei nur der Verdächtige und seine Eltern in der Wohnung. Weitere Zeugen der Tat gibt es deshalb nicht. Wie die Polizei ausführt, ist auch der Sohn an der Adresse gemeldet.

Haftrichter entscheidet über mögliche Untersuchungshaft

Die Verletzungen der 52-jährigen Mutter und des 53-jährigen Vaters waren lebensbedrohlich. Beide befinden sich nach Angaben der Polizei aber nicht mehr in Lebensgefahr. Der 28-Jährige soll am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden, der über Untersuchungshaft oder gegebenenfalls über eine Unterbringung entscheidet.