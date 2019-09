Versuchte Tötung in Berg am Laim

Ein Streit zwischen drei Männern ist in der Nacht zum vergangenen Donnerstag im Münchner Stadtteil Berg am Laim völlig eskaliert. Jetzt wird gegen zwei Männer - einen 25-Jährigen und einen 28-Jährigen - wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Festnahme noch am selben Tag

Die beiden hatten sich in der Aßlinger Straße mit einem 33-jährigen Münchner verabredet. Dann kam es aus noch unbekannten Gründen zum Streit und in der Folge gingen beide Beschuldigten auf den 33-jährigen los. Der eine soll das Opfer mit einem Besenstiel mehrfach auf Kopf und Oberkörper geschlagen haben, der andere soll den Mann gleichzeitig mit Pflastersteinen beworfen haben. Passanten alarmierten schließlich die Polizei. Die konnte die zunächst flüchtigen Täter noch am selben Tag festnehmen. Gegen die beiden Männer ergingen Haftbefehle, unter anderem wegen versuchten Totschlags.

Das Opfer wurde schwer verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.