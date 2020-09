Versuchte Tötung der Eltern: Polizei hat Bad Tölzer gefasst

Nach einem 32 Jahre alten Bad Tölzer, der am Freitagmorgen (4.9.20) seine Eltern schwer verletzt haben soll, wurde öffentlich gefahndet.

Streit eskaliert am frühen Morgen

Der Gesuchte wird verdächtigt, seine Mutter und seinen Vater im Streit so stark verletzt zu haben, dass wegen versuchter Tötung ermittelt wird. Nach jetzigem Kenntnisstand geriet der dringend Tatverdächtige gegen 4 Uhr in einem Wohnhaus am Alten Bahnhof mit seiner Mutter und seinem Vater in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, der Grund ist zur Stunde unklar.

Notarzt verlegt verletzte Eltern ins Krankenhaus

Der Tatverdächtige verletzte seine Eltern so schwer, dass sie nach einer notärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Sohn aus der Wohnung. Nach ihm wurde stundenlang intensiv gefahndet. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Kurz nach Einleitung der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei den 32-Jährigen bei Geretsried festnehmen.