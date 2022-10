Versuchte Brandstiftung bei Corona-Protest: Bewährungsstrafen

Wegen versuchter Brandstiftung an einem zivilen Polizeifahrzeug hat das Amtsgericht Schweinfurt gestern Nachmittag die beiden 30 und 34 Jahre alten Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Der 34-jährige Haupttäter aus dem Landkreis Schweinfurt erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung. Der 30-Jährige aus Schweinfurt, der für die Tat "Schmiere gestanden" hatte, wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Geständnis zum Auftakt der Verhandlung

Der 34-jährige Angeklagte hatte in dem Prozess gestanden, dass er am Rand einer Protest-Veranstaltung gegen die Corona-Politik Mitte Dezember vergangenen Jahres in Schweinfurt versucht hatte, mit einer Packung angezündeter "Grillanzünder" ein ziviles Polizeifahrzeug in Brand zu stecken.

Der Wagen stand unmittelbar neben dem Rathaus. Polizisten beobachteten die Tat und konnten den Brand schnell löschen. Der 34-Jährige hatte die brennenden Grillanzünder auf einen Hinterreifen des Polizeiwagens gelegt. Unmittelbar darüber befand sich der Tank.

Fahrzeug als Polizeiauto erkennbar

Polizisten sagten vor Gericht, dass bei einem Brand des Wagens auch das Rathaus gefährdet gewesen wäre. Das Zivilfahrzeug der Polizei war von außen als Dienstfahrzeug erkennbar gewesen, weil unter der Windschutzscheibe im Innenraum eine Anhaltekelle mit der Aufschrift "Stopp Polizei" gelegen hatte. Während der Protest-Veranstaltung hatten in zivil mitlaufende Polizisten gehört, wie der 34-Jährige geäußert hatte, an diesem Abend ein Auto anzünden zu wollen.

Bei diesem nicht angemeldeten Protest mit rund 600 Teilnehmern waren acht Personen vorläufig festgenommen worden, weil sie beim Versuch, ihre Identität festzustellen, mit Schlägen und Tritten gegen Polizeibeamte Widerstand geleistet hatten.