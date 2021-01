Versuchte Baby-Entführung: Frau gab sich als Hebamme aus

Nachdem eine verwirrte Frau am Dienstag in der Säuglingsstation des Schwandorfer Klinikums ein Baby an sich genommen hatte, werden derzeit die genauen Umstände geklärt. Die 29-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf habe sich mit "sehr großer kriminellen Energie" Zugang zum Krankenhaus St. Barbara verschafft, teilt die Klinik mit.

Kontrollen am Haupteingang

Der Zugang zum Gebäude sei derzeit nur über den Haupteingang oder die Notaufnahme erlaubt. Beide Eingänge würden wegen des Corona-bedingten Besuchsverbots von einem Sicherheitsdienst überwacht. Bei jeder Person werde eine Zugangskontrolle durchgeführt. Das Personal müsse einen Mitarbeiterausweis vorzeigen, Patienten eine Terminbestätigung, so die Klinik.

Frau gab sich als Hebammenschülerin aus

Diese Maßnahmen hätten in diesem Fall aber nicht gegriffen, da sich die Frau über einen Nebeneingang Zugang zur Klinik verschafft habe. In der Wäscherei habe sie anschließend einen Kittel und eine Arzt-Hose entwendet und angezogen. Nach Angaben des Krankenhauses hätten die Mitarbeiter als nächste Sicherheitsstufe vorbildlich reagiert und die selbsternannte Hebammenschülerin schnell enttarnt. Zu diesem Zeitpunkt könnte sich die Frau aber bereits längere Zeit in der Klinik aufgehalten haben.

Als Besucherin unterwegs

So soll sie nach Polizeiangaben zuvor auch noch andere Stationen besucht haben. Da die 29-Jährige auf der Säuglingsstation ein Kind an sich nahm und in einem Bettchen durch die Station schob, wird gegen sie wegen des Delikts der Kindesentziehung ermittelt, so ein Polizeisprecher. Je nach den Umständen der Tat, könnte auch eine Kindesentführung im Raum stehen.

"Psychisch auffällige" Frau ist polizeibekannt

Deshalb werde nun auch ermittelt, wie weit sich die Frau mit dem Kind entfernt hat. Nach Angaben des Krankenhauses habe sie aber nicht den Eindruck erweckt, als hätte sie das Kind mitnehmen wollen. Da die Frau nach ihrer Enttarnung verwirrt wirkte und bei der Polizei bereits mehrfach auffällig geworden ist, wurde sie in eine psychiatrische Klinik gebracht. Außerdem wird laut Polizei geprüft, ob sie zur Tatzeit schuldunfähig gewesen war.