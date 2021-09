Versuche für mehr Artenvielfalt am Straßenrand

Nicht nur Gräser sollen am Straßenrand wachsen, sondern auch mal eine Karthäusernelke. Ihr folgt vielleicht eine Zauneidechse nach. Alle wollen mehr Artenvielfalt, aber noch hat niemand wissenschaftlich untersucht, wie sich das auf Flächen von Städten und Kommunen umsetzen lässt. Das Landratsamt Weißenburg hat diesbezüglich einen mehrjährigen Versuch am Laufen. Dazu wurden entlang von 57 Kilometern Kreisstraßen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen verschiedene Pflanzen gesät.

Pflanzenmischungen auf unterschiedlichen Böden

Gezielt haben Doris Baumgartner von der Unteren Naturschutzbehörde und Landschaftsgärtnerin Kerstin Gruber Testbereiche mit unterschiedlichen Böden ausgesucht. Auf sandigem Boden gedeihen andere Arten als auf kalkhaltigem Gestein. Bisher wurde das Gras üblicherweise gemäht und der Schnitt als Dünger liegen gelassen. Auf Mulch wachsen allerdings weniger Blumen. Viele Samen können nur keimen, wenn sie Licht bekommen. "Lichtkeimer brauchen den offenen Boden", sagt Landschaftsgärtnerin Kerstin Gruber. Um weniger nährstoffreiche Böden zu bekommen, wurde die Humusschicht auf einigen Testflächen abgetragen, zum Teil wurde Kies auf den Straßenrandstreifen geschüttet.

Experimente mit unterschiedlicher Pflege

Schon den zweiten Sommer in Folge werden diese extra ausgewiesenen Streifen am Straßenrand auf drei verschiedene Arten gepflegt. Einmal wird das Schnittgut liegen gelassen, woanders wird es weggerecht und wieder woanders abgesaugt. Biologinnen und Biologen haben in diesen Bereichen am Anfang des Projekts erhoben, welche Arten sich dort befinden. Später werden sie wieder zählen, wo sich am meisten Pflanzen und Tiere angesiedelt haben. "Dann wird man sehen, was hat sich wo entwickelt", so Gruber. Langfristig soll sich der Aufwand für die Mitarbeiter des Bauhofs reduzieren. Wenn magere Arten wachsen, fällt auch weniger Schnittgut an.

Vertrocknete Pflanzen bleiben am Straßenrand stehen

Anders als gewohnt bleiben vertrocknete Pflanzen im Rahmen des Projektes am Straßenrand stehen. "Die Leute wundern sich, früher war doch alles sauber gemäht", sagt Landrat Manuel Westphal. Doch es ist Absicht. Die trockenen Pflanzen sollen Samen ausbilden und dienen außerdem als Vogelfutter. "Der Distelfink zum Beispiel freut sich über sowas", sagt Landschaftsgärtnerin Kerstin Gruber. "Das ist Strukturvielfalt, die brauchen wir als Lebensraum für Insekten". Bis zum Jahr 2023 läuft das Projekt. Dann wird ausgewertet, welche Methode den größten Nutzen für die Artenvielfalt bringt – und nicht zu hohe Kosten verursacht. Das Grüngut muss entsorgt werden, wenn man aufs Mulchen verzichtet. "Früher haben die Landwirte das abgeholt", sagt Doris Baumgartner von der Unteren Naturschutzbehörde. Das sei heute nicht mehr denkbar.