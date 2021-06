Versuch "verträglicher Lösungen": Eigentümerdialog SuedLink

Landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt

Bei der Suedlink-Trasse im Landkreis Bad Kissingen handelt es sich um zwei Erdkabel. Jedes hat einen Durchmesser von 18 Zentimetern. Die Erdkabel würden in eineinhalb Meter Tiefe verlegt werden. Laut Göpfert kann nach der Verlegung der darüber liegende Boden beispielsweise für die Landwirtschaft wieder genutzt werden. Über den Erdkabeln dürfen aber auf einer Breite von bis zu 12 Metern keine tiefwurzelnden Gehölze wie Bäume angepflanzt werden. Auch Gebäude dürfen darauf nicht errichtet werden.

Weitere Termine mit Eigentümern

"Die Grundstücksbesitzer und Bewirtschafter erhalten eine Entschädigung für die Verlegung der Erdkabel,“ sagte Göpfert. Weitere Termine für den Dialog zwischen TransnetBW und Grundstückeigentümern finden am 16. Juni für Leinach und Birkenfeld in der Egerbachhalle Birkenfeld, am 17. Juni für Uettingen und Greußenheim in der Aalbachtalhalle, am 21. und 22. Juni für Arnstein und Thüngen in der Stadthalle, am 23. und 24. Juni für Retzstadt, Thüngersheim und Zellingen in der Raiffeisen-Sporthalle Thüngersheim und am 25. Juni für Helmstadt und Altertheim in der Welsbachhalle Holzkirchhausen statt.