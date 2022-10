Verstrahlte Wildschweine im Raum Hof – Ein Drittel betroffen

Unter allen Waldtieren sind Wildschweine am höchsten mit radioaktivem Cäsium-137 belastet, weiß der Jäger und Apotheker Dr. Klaus Bsonek. Während Rehe vorwiegend Blätter äsen, ist für Wildschweine der Boden interessant. "Die wühlen mit ihrem Rüssel den Boden auf, suchen Engerlinge und fressen auch Pilze, vorwiegend die Hirschtrüffel. Und Pilze speichern Schwermetalle und Radiocäsium bis zum Dreihundertfachen."

Radium Cäsium immer noch nachweisbar

Die Folgen der radioaktiven Wolke von Tschernobyl sind auch 36 Jahre nach dem Unglück noch zu spüren. Die Böden in Franken sind mancherorts noch belastet. Gelöst im Wasser, kam das Cäsium auf den Boden, erklärt Bsonek. Pflanzen und Bäume nahmen es auf, das Cäsium wanderte bis in die Blätter, die im Herbst herunterfallen. "Darum verringert sich der Niederschlag von dem Radium Cäsium auch nach langer Zeit nicht, sondern bleibt weitgehend konstant", so Bsonek. Deswegen müssten Untersuchungen durchgeführt werden.

Hof: 80 von 240 Wildschweinen überschreiten Grenzwert

Wird Schwarzwild für den Verzehr geschossen, entnimmt Bsonsek Proben vom Muskelfleisch. Denn darin reichert sich Cäsium-137 an. Bei einem Wert über 600 Becquerel muss das Fleisch vernichtet werden. In Franken passiert dies vorwiegend in den Jagdrevieren nahe Hof. Rund 240 Wildschweine wurden heuer untersucht, bei jedem Dritten war der Grenzwert überschritten. Erst im Februar war bekanntgeworden, dass Wildschweine in Bayern stark mit Cäsium belastet sind.

Die Böden seien hier in der Region Hof nur punktuell belastet, so der Vorsitzende der Jägergemeinschaft Hof. Armin Hohmann weiß aber auch von Treibjagden, bei denen alle geschossenen Wildschweine hohe Cäsium Werte hatten.

"Wenn die Jagdbeute den Grenzwert von 600 Becquerel übersteigt, müssen all diese Tiere verworfen werden. Es ist für Menschen nicht verwertbar. Ich bin ja als Jäger im weitesten Sinn Lebensmittelunternehmer. Wenn ich das Fleisch solcher Tiere als Lebensmittel in den Umlauf bringe, ist das verboten." Armin Hohmann, Vorstand Jägergemeinschaft Hof

Überdurchschnittliche radioaktive Belastung bei Jägern

Wildschweine können demnach radioaktiv belastet sein – doch wie sieht es bei den Jägern aus, die häufiger Wildbret essen? Inge Paulini vom Bundesamt für Strahlenschutz gab eine Studie zu dieser Frage in Auftrag. "Wir haben herausgefunden, dass man dieses Cäsium bei über 80 Prozent der Jäger messen kann. Nur bei einem Viertel der Bevölkerung kann man es überhaupt messen", erklärt Paulini. Das bedeute eine höhere Konzentration bei Jägern, die sie in den Körper aufnehmen. Diese sei aber nicht gesundheitsschädlich bedenklich, sagt Paulini. Laut der Toxikologin komme der erhöhte Wert aus dem Pilzverzehr durch die Jäger.