Verstoß gegen Kriegswaffenkontrollgesetz

Am Landgericht Ansbach findet heute ein Berufungsprozess wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz statt.

Im vergangenen Sommer hatte das Amtsgericht Weißenburg einen bisher nicht vorbestraften Bankangestellten bereits zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Dagegen legten der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Von Schrecksschusswaffe bis Maschinenpistole

Dem Mann wird vorgeworfen, etliche funktionsfähige Schusswaffen in seinem Haus besessen zu haben, ohne eine entsprechende waffenrechtliche Genehmigung. Bei den Waffen handelte es sich zum Beispiel um eine Maschinenpistole, mehrere Revolver und Pistolen sowie Schreckschusswaffen. Außerdem fand die Polizei bei der Hausdurchsuchung in Pappenheim vor über zwei Jahren jede Menge Munition. In der ersten Verhandlung vor dem Amtsgericht Weißenburg gab der 53-Jährige an, er habe eine Sammlerleidenschaft für militärische Dinge.

Zu dem heutigen Berufungsprozess vor dem Landgericht Ansbach sind vier Zeugen und ein Waffensachverständiger des Landeskriminalamts geladen. Das Urteil soll noch heute fallen.