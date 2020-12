Verstoß gegen Corona-Regeln: Polizei löst Nikolaus-Partys auf

Die Polizei in Niederbayern hat am Samstagabend mehrere Nikolaus-Partys auflösen müssen. Das melden die jeweiligen Polizeiinspektionen. Die Beteiligten wurden angezeigt. Auf sie und die Veranstalter wartet ein Bußgeld.

30 Feiernde in Deggendorf

Die größte Feier fand in Deggendorf statt. Dort hatten sich knapp 30 Menschen in einem Pavillon versammelt. 15 davon konnten die Polizisten vor Ort antreffen - mehrere waren geflüchtet. Diese konnten aber im Anschluss ermittelt werden. Weil sie obendrein laut Polizei Müll hinterließen, werden die Beteiligten auch dafür zur Rechenschaft gezogen.

Party im Hof einer Gastwirtschaft in Sankt Englmar

Im Hof einer Gastwirtschaft in Sankt Englmar im Kreis Straubing-Bogen haben die Beamten am Samstagabend eine Feier mit etwa 20 Personen aufgelöst. Sie feierten ohne Mund-Nasen-Bedeckungen und ohne Mindestabstand.

Privatpartys in Pilsting und Roßbach

Auch in Pilsting im Kreis Dingolfing-Landau und in Roßbach im Kreis Rottal-Inn wurde die Polizei zu Partys gerufen. In Pilsting hatten acht Personen aus vier Hausständen gefeiert. In einer Gartenhütte in Roßbach waren es laut Polizei acht Menschen aus mehreren Haushalten.

Derzeit sind nach dem Infektionsschutzgesetz nur Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.